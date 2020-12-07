Фучжоу, Китай, , 03:06 — REGNUM Береговая охрана провинции Фуцзянь на востоке Китая раскрыла крупный случай нелегальной добычи песка с морского дна и арестовала 59 подозреваемых, сообщает 6 декабря агентство Синьхуа.

Первоначальное расследование показало, что речь идет о более чем 75 млн тонн морского песка стоимостью более 5 млрд юаней (более $765 млрд), сообщили в Береговой охране Китая.

Береговая охрана в тесном сотрудничестве с местной полицией проводила расследование этого дела в течение более шести месяцев и конфисковала семь судов и около 35 тыс. тонн морского песка.

Ведется дальнейшее расследование данного дела. Морской песок является важным морским ресурсом, потеря которого нанесет ущерб прибрежным зонам страны и ее морской геологии.