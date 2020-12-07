Шанхай, Китай, , 02:39 — REGNUM Таможня Шанхая сообщила о возбуждении дела о нарушении правил ввоза товаров, находящихся под угрозой исчезновения после изъятия и ареста товаров ранее в этом году, сообщает агентство Синьхуа.

Дело касается изъятия во время рядовой проверки в августе текущего года шанхайскими таможенниками 16 изделий, предположительно изготовленных из находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, а именно слоновой кости и желтого сандалового дерева.

Офицеры, проводившие проверку, обнаружили 14 свитков для рисования из слоновой кости весом 406 г и два украшения из желтого сандалового дерева весом 6 кг. Ввоз такой продукции в Китай резко ограничен.

Получатель груза не смог предоставить соответствующий сертификат на ввоз данной продукции, относящейся к находящимся под угрозой исчезновения видам, в результате чего товары были конфискованы.

Китайское правительство приостановило импорт слоновой кости и всех изделий из нее в 2015 году и прекратило коммерческую переработку и продажу слоновой кости в конце 2017 года в рамках своих обязательств по защите диких животных.