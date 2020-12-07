Пекин, , 02:33 — REGNUM Министерство культуры и туризма Китая призвало туристические объекты нарастить усилия в профилактике и контролю за COVID-19 по мере роста туристической активности в зимний период, сообщает агентство Синьхуа.

Случаи COVID-19, завезенные из-за пределов материковой части Китая, приводят к повышенному риску местной передачи вируса, отметило министерство в своем недавнем циркуляре, призвав местные органы культуры и туризма консультировать туристические достопримечательности с целью улучшения качества реагирования на чрезвычайные ситуации.

Туристические достопримечательности также должны направлять посетителей носить маски и поддерживать социальную дистанцию, в то время как отели должны проводить регулярную дезинфекцию, говорится в циркуляре.

Туристические группы должны избегать длительных мероприятий на свежем воздухе в суровую погоду, а местные органы культуры и туризма должны усилить проверки безопасности, говорится в циркуляре.