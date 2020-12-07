Пекин, , 02:27 — REGNUM Общее количество судебных слушаний, транслируемых китайскими судами, приблизилось к 10 млн, сообщает агентство Синьхуа.

Десятимиллионное слушание транслировалось в прямом эфире судом, занимающимся рассмотрением дел об экологии и природных ресурсах в Нанкине, столице провинции Цзянсу востоке Китая.

Официальная статистика показывает, что вебсайт, на котором ведутся прямые трансляции судебных процессов, с момента своего запуска в 2016 году посетили более 30 млрд раз. Более 3500 судов по всей стране теперь могут транслировать судебные процессы через вебсайт.

Верховный народный суд работает над дальнейшим уточнением категорий дел, подходящих для прямой трансляции, чтобы лучше защитить частную жизнь отдельных лиц, а также конфиденциальные деловые вопросы, заявил официальный представитель Верховного народного суда КНР Чжао Цзиньшань.