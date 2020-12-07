Пекин, , 02:23 — REGNUM Министерство жилищного строительства и развития городов и сел Китая сообщило, что Китай достиг выдающихся результатов в сортировке мусора, сообщает агентство Синьхуа.

Сортировка мусора осуществляется в 86,6% жилищных сообществ страны, покрывая 77 млн домохозяйств в 46 пилотных городах, которые обязаны обеспечивать обязательную сортировку мусора согласно национальному плану от 2017 года, сообщил представитель министерства Лю Лифэн.

В настоящее время эти 46 городов способны сортировать 62,8 тыс. тонн бытовых отходов ежедневно, что на 28,1 тыс. тонн больше, чем среднем в 2019 году. По данным министерства, средний уровень утилизации бытовых отходов в этих городах составил 30,4%, а в 15 из них этот показатель превысил 35%.

Другие города страны уровня округов или выше уже представили планы классификации мусора и его сортировки, а также начали осуществлять эти планы всесторонне.