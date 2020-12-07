Москва, , 02:22 — REGNUM Неизменчивую, морозную и солнечную погоду до конца предстоящей недели принесёт в центр и на юг европейской части России мощный антициклон. Об этом 6 декабря сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в центре и на юге европейской части России до конца предстоящей недели установится супермощный антициклон, который будет определять погоду в этой части страны. Над всей территорией, находящейся под властью антициклона, установится морозная погода. Температура воздуха в центре европейской части будет на два градуса меньше нормы, а на юге европейской части на 5−7 градусов ниже нормы.

До конца недели погода будет, по словам Вильфанда, «однообразна». «Та погода, которая прогнозируется на понедельник, та же погода прогнозируется на вторник, среду, четверг и пятницу, до выходных», — отметил метеоролог. Всю предстоящую неделю ожидается солнечная погода, без осадков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Гидрометцентр предупредил об аномальных морозах на европейской части России.

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