Вашингтон, , 01:33 — REGNUM Положительный результат тестирования на коронавирус получил Рудольф Джулиани, экс-мэр города Нью-Йорка иличный адвокат действующего президента США Дональда Трампа. Об этом 6 декабря американский лидер сообщил в своём Twitter.

Трамп сообщил, что у Джулиани, которого он называет «величайшим на данный момент мэром в истории Нью-Йорка» положительный результат теста на «китайский вирус», имея в виду под этим названием коронавирус SARS-CoV-2.

Также глава Белого дома отметил, что Джулиани «без устали работает» над тем, чтобы выявить нарушения на наиболее коррумпированных (на данный момент) выборах в истории США». В заключение Трамп пожелал адвокату скорейшего выздоровления, чтобы вместе продолжать борьбу.

Напомним, Рудольф Джулиани возглавляет команду Трампа, которая продолжает предпринимать попытки оспорить результаты президентских выборов в США, победителем которых предварительно стал кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Сторонники Трампа уверены, что победу Байдену принесли многочисленные нарушения, допущенные в ходе голосования.

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