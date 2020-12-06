Москва, , 23:35 — REGNUM Специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, какая погода ждёт жителей России на Новый год, передают «Метеовести».

Мороз

Отмечается, что на севере Европейской части России, в центре страны, Приморье и на тихоокеанском побережье под влиянием циклонов погода будет теплее обычной.

При этом юг Русской равнины, Урала, Сибири и большая часть Дальнего Востока окажутся в зоне холодной температурной аномалии.

В Сибири средняя температура может оказаться более чем на пять градусов ниже нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в декабре нынешнего года в столице России ожидается близкое или меньшее по сравнению с климатической нормой количество осадков.

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