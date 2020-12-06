Вашингтон, , 23:18 — REGNUM Соединённые Штаты начнут возвращаться к «нормальной жизни» в апреле или мае 2021 года благодаря вакцинации от COVID-19. Об этом заявил иммунолог Монсеф Слауи, участвующий в государственной программе по разработке и распространению вакцины.

Вакцинация

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По его словам, некоторое влияние вакцинации будет заметно уже в январе-феврале 2021 года на тех группах, которые больше всего подвержены тяжелому течению болезни.

«Но на популяционной основе, говоря о возвращении к нормальной жизни, мы говорим об апреле или мае (2021 года)», — сказал он в эфире телеканала CBS News.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным университета Джонса Хопкинса, в США за минувшие сутки выявлено более 210 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Накануне, 5 декабря, суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом в США составил 227 885. На сегодняшний день это рекорд.

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