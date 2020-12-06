Париж, , 22:53 — REGNUM Более 11 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки во Франции. Об этом 6 декабря сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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Согласно данным службы, за минувшие 24 часа в стране выявили 11 022 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 292 497.

Отмечается, что за сутки во Франции скончались 175 пациентов с COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов на сегодняшний день составляет 55 155.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее во Франции за сутки выявили свыше 11 тыс. новых носителей SARS-CoV-2.

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