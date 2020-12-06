Минск, , 22:36 — REGNUM Более 300 участников несанкционированных акций, которые выступали против итогов президентских выборов в Белоруссии, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в стране. Информация опубликована 6 декабря на сайте правозащитного центра «Весна».

По информации правозащитников, всего в стране были задержаны 314 человек. Большинство из активистов задержаны правоохранителями в столице Белоруссии.

Ранее сообщалось о задержании в Белоруссии более 200 активистов.

Как передавало ИА REGNUM, очередные акции протеста недовольных действующей властью прошли в Минске и других городах Белоруссии 6 декабря.

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