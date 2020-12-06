Минск, , 21:25 — REGNUM Дестяки человек, которые не согласны с итогами президентских выборов-2020 в Белоруссии, были задержаны в ходе протестных митингов в Минске и других городах страны. Об этом 6 декабря сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

По информации правозащитников, на момент публикации новости всего в стране были задержаны 258 участников акций протеста.

Ранее сообщалось о задержании в Белоруссии 206 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 6 декабря в Минске и других городах Белоруссии прошли акции протеста, организованные оппозиционными силами.

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