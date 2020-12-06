Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Одним из негативных последствий COVID-19 может быть эректильная дисфункция у мужчин, сообщила американский вирусолог Дэна Грейсон в эфире телеканала NBC Chicago.

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По её словам, пациент, даже переболев, не будет в безопасности, поскольку вирус вызывает «потенциально пожизненные осложнения», среди которых — эректильная дисфункция у мужчин.

При этом какие-либо ссылки на конкретные исследования она приводить не стала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил о том, что пандемия коронавирусной инфекции закончится в 2021 году.

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