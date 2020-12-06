Кишинёв, , 20:49 — REGNUM Более 800 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в Молдавии. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, за сутки в стране было зафиксировано 808 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого общее число инфицированных коронавирусной инфекцией возросло до 116 365.

Также уточняется, что суммарное количество летальных исходов в Молдавии от COVID-19 в настоящее время составляет 2419. При этом сообщается, что на данный момент в стране вылечились от нового заболевания 101 244 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Молдавии за сутки выявили 1728 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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