Женева, Швейцария, , 20:16 — REGNUM В мире за последние сутки скончались более 10 тыс. больных COVID-19, выявлено ещё свыше 600 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит 6 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По последним данным, на планете Земля от COVID-19 за сутки скончались 10 264 человека, число заразившихся возросло на 605 211 человек.

Отмечается, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 65 870 030 инфицированных SARS-CoV-2, общее число зарегистрированных летальных случаев достигло 1 523 583.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о выявлении в мире более 645 тыс. случаев инфицирования SARS-CoV-2 за сутки.

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