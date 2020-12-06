Тирана, , 19:58 — REGNUM В воскресенье, 6 декабря, в результате исследования 2 374 образцов в Албании выявили ещё 840 случаев заражения коронавирусом. 331 пациент был признан излечившимся.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 42 988 случаев заражения коронавирусом. 21 617 человек уже излечились от COVID-19. 905 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 16 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 20 466 человек, из них более половины — в Тиране, при этом число активных случаев неуклонно возрастает уже месяц. На стационарном лечении находятся 479 пациентов, за последний месяц это число возросло почти вдвое, что говорит о стремительном росте числа тяжелых случаев. 9 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

С 15 октября в Албании действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

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