Киев, , 18:39 — REGNUM На Украине не раньше середины 2021 года начнется массовая вакцинация жителей страны от COVID-19. Об этом 6 декабря сообщил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), академик НАНУ Сергей Комисаренко в эфире канала «Украина 24».

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«Главное — не проблема вакцины, а проблема вакцинации… — заявил Комиссаренко. — Массовая вакцинация будет проведена в середине следующего года, если Украина сделает то, что нужно сделать».

По его словам, чтобы правильно провести вакцинацию в стране нужно подготовить всю соответствующую инфраструктуру, логистику.

Как передавало ИА REGNUM, 6 декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что на Украине за минувшие сутки зарегистрировали 11 590 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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