Лондон, , 18:12 — REGNUM В Великобритании из-за произошедшей на птицеферме в графстве Норфолк вспышке птичьего гриппа штамма H5N8 уничтожили более 30 тыс. индеек, сообщает 6 декабря The Sun.

Отмечается, что всего с начала ноября на территории Соединенного Королевства было отмечено семь вспышек птичьего гриппа H5N8 и одна вспышка заболевания, вызываемого низкопатогенным штаммом гриппа H5N1.

Вместе с тем, ветеринарные службы подчеркивают, что «угроза здоровью людей находится на крайне низком уровне».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа было подтверждено на ферме в южнокорейском городе Чонып провинции Чолла-Пукто. Это привело к превентивному уничтожению 19 тыс. уток на самой заражённой ферме и уничтожению 290 тыс. цыплят и 100 тыс. уток в хозяйствах, расположенных по соседству.

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