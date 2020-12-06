Минск, , 17:49 — REGNUM Более 1,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили за минувшие сутки на территории Белоруссии. Об этом 6 декабря сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, в стране за последние 24 часа выявили 1 878 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 147 157.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Белоруссии составило 1 207 человек. При этом уточняется, что вылечились от нового заболевания в стране 124 774 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Белоруссии за сутки было выявлено 1896 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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