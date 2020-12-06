Москва, , 17:05 — REGNUM На территории Российской Федерации уже к концу 2021 года может завершиться распространение коронавируса. Об этом заявил сегодня, 6 декабря, главврач московской городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, к лету следующего года в России, вероятно, можно будет ожидать ослабления пандемии, если массовая вакцинация от COVID-19 будет успешной.

«Мы уже начинаем вакцинировать…», — сказал главврач.

Вечорко выразил мнение, что коронавирус SARS-CoV-2 может отступить уже к концу 2021 года.

Как передавало ИА REGNUM, 6 декабря федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в РФ было выявлено 29 039 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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