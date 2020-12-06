Ростов-на-Дону, , 17:04 — REGNUM Виктор Понедельник — легендарный человек, автор чемпионского гола Евро-1960 — был по-настоящему любим всеми поклонниками футбола. Так написал о знаменитом земляке донской губернатор Василий Голубев, выразив соболезнования в связи с кончиной советского футболиста.

«Сейчас бы его назвали звездой, но он запомнился мне как скромный человек, всю жизнь посвятивший любимому делу — спорту, не изменив ему, даже оставив карьеру игрока и тренера. Горько, что Виктора Владимировича с нами уже нет, но он навсегда останется в нашей памяти и сердце», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что Виктор Понедельник родился в Ростове-на-Доне в 1937 году. Здесь же начал свою футбольную карьеру. Защищал не только клубные цвета «Ростсельмаша» (ныне «Ростов»), СКА Ростов-на-Дону, ЦСКА и «Спартак» (Москва), но и сборной СССР. В 1960 году стал автором «золотого гола» сборной СССР в финале Кубка Европы 1960 года.

В Ростове-на-Дону создана и успешно работает Академия футбола имени знаменитого футболиста. В преддверии ЧМ-2018 власти обещалиназвать в честь Виктора Понедельника стадион «Олимп-2», рядом с которым установлен памятник знаменитому нападающему.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону скончался автор «золотого гола» сборной СССР