Элиста, , 16:50 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие двое суток жертвами коронавирусной инфекции стали семь пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили пресс-службе главы республики 6 декабря.

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С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 162 летальных исхода среди пациентов с COVID-19.

В настоящее время в госпиталях республики лечение получают 670 пациентов. У 15 человек болезнь протекает в тяжёлой форме.

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