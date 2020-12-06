Москва, , 16:35 — REGNUM С начала учебного года (сентябрь 2020 года) из российских высших учебных заведений отчислились 2,5 тыс. иностранных студентов. Такие данные приводит сегодня, 6 декабря, министерство высшего образования и науки Российской Федерации.

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Министр высшего образования и науки Валерий Фальков отметил, что между 2020 годом и 2019-м нет разницы по числу отчислившихся иностранных студентов.

«И по притоку иностранцев, и по отчислению никакой разницы нет. В период с 1 сентября по 30 ноября прошлого года и этого года отчислились по 2,5 тысячи студентов, мы взяли первые 50 вузов, где больше всего учится иностранцев », — сообщил Фальков.

Напомним, что иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, из-за пандемии коронавируса столкнулись с некоторыми трудностями. Во-первых качество дистанционного обучения оставляет желать лучшего, к тому же, находясь в своих странах эти студенты подчас не могут обучаться онлайн в адекватное время из-за разницы часовых поясов или технических сложностей.

Во-вторых многие студенты не смогли въехать в Россию после лета из-за введенных ограничений. Оказалось, что прохождение обучения не является причиной, по которой разрешено пересекать границу России в период действия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

Кроме того, по ряду специальностей (например в творческих вузах) обучение онлайн просто невозможно.

Только в последние недели российские власти озаботились проблемой иностранных студентов и предоставления им возможности въехать в Россию.

В СМИ появлялась информация о якобы массовых отчислениях иностранных студентов из российских вузов из-за того, что они не присутствуют на занятиях, однако эта информация была опровергнута.