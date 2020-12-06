Москва, , 16:07 — REGNUM Более 15 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 6 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Аэропорт Внуково POVar27

Так, по состоянию на 16:04 мск в аэропорту «Домодедово» было задержано три рейса; в аэропорту «Внуково» было отменено шесть рейсов, еще четыре задержано; в аэропорту «Шереметьево» был отменен один рейс, еще три задержано.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.

Ранее портал «Метеоноваости» сообщил, что наступившая зима заставит жителей Москвы и Подмосковья 6 декабря вспомнить о шубах и варежках. Так, в воскресенье ожидается ночью до −12… −13 °C, днем до −6… −8 °C.