Москва, , 16:05 — REGNUM Заявление директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли о том, что миру в 2021 году грозит тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис, если страны не предоставят необходимого финансирования, вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 6 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Очередное предикативное программирование на панику, страх и обреченность. Они те еще знатоки в создании и манипуляции глобальными кризисами. Все те же старые добрые «проблема-реакция-решение», — пишет пользователь под псевдонимом «Имя Фамилия».

По видению ряда пользователей, некоторые регионы России уже переживают гуманитарный кризис. В целом граждане согласились с мнением Бизли и предположили, что причиной кризиса в мире может стать неурожай и изменение климата.

«Этого господина отправить в российскую деревню, село, поселок или другой малочисленный населенный пункт и посмотрим, как будет выживать. Россия давно уже столкнулась с его кризисом. В чем-то он прав. А конкретно в том, что меняется климат и во многих странах наблюдается неурожаи. Это говорит о голоде и ухудшении ситуации в беднейших странах мира», — написал Кот Ё.

Другие заявили, что уверены, что причиной грядущего кризиса станут последствия пандемии коронавируса, в результате которой множество людей потеряло свою работу, а система здравоохранения многих стран не выдержала удара инфекции.

«Этот кризис и будет продолжаться, если меры по снятию коронавируса не будут приняты. Вы людей на колени поставили многих. На что людям кормить свои семьи? Вы лишаете их работы. Ограничили работу заведений. Владельцам этих заведений уже нанесён серьезный ущерб бизнесу. Наша страна действительно окажется на грани катастрофы, если не будут сняты меры по коронавирусу и не будет понижен доллар», — считает Red Mystic Force.

Нашлись и те, кто увидел причину возникновения бед на территории земного шара с деятельностью самой ООН, которая не осуществляет свою работу правильно. Люди уверены, что организация не занимается реальными проблемами человечества.

«Думается мне, что этих представителей ООН создавали вовсе не для того, чтобы они собирали деньги, покупали в развитых странах еду, обогащая богатых. Занимались бы они созданием возможностей для производства еды в местах приближенных к нуждающимся. Не допускали бы конфликтов, чем и должна была заниматься ООН, вместо того, чтобы насаждать повсюду демократию. Глядишь, тогда и нуждающихся было бы в разы меньше. Сидя в тепле и довольстве стращают мир», — написала Красимира И.

Напомним, 4 декабря директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил о том, что миру в 2021 году грозит тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис, если страны не предоставят необходимого финансирования.