Вашингтон, , 15:54 — REGNUM В США за минувшие сутки выявлено более 210 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который ведет статистику по коронавирусу в Штатах и во всем мире.

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По данным университета Джонса Хопкинса, за прошедшие 24 часа медики в США подтвердили заражение коронавирусом SARS-CoV-2 у 213 875 человек.

Уточняется, что за сутки скончались 2254 человека.

Стоит отметить, что накануне, 5 декабря, суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом в США составил 227 885. На сегодняшний день это рекорд.

При этом президент США Дональд Трамп объявил, что уже на будущей недели в США начнется вакцинация против коронавируса.