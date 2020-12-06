Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM На уходящей неделе в Петербурге в препрофилированные больницы и временные стационары, принимающие больных с коронавирусной инфекцией, госпитализированы 5386 пациентов. Это немного меньше по сравнению с предыдущей неделей, сообщил 6 декабря на своей странице в соцсети председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Больница им. Боткина, первой начавшая лечить больных с COVID-19 в Петербурге ИА REGNUM

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«Наблюдаем небольшое снижение числа госпитализированных по сравнению с предыдущей неделей на 1,85 процента», — отметил чиновник.

Он высказал осторожную надежду на то, что ситуация стабилизируется, но предостерёг от поспешных выводов.

«Хотелось бы надеяться на плато, но ждем результатов следующей недели», — отметил Лисовец.

Напомним, еще 3 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что введенные решением губернатора новые ограничительные меры — «это наш шанс сохранить равновесие, плато, на которое мы только вышли».

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В свою очередь глава комздрава сегодня сообщил, что на наступающей неделе скорая помощь и городские стационары, не перепрофилированные под лечение ковида, начнут применять экспресс-тесты для быстрого выявления инфекции. Для этого закуплены специальные реагенты на более чем 80 млн рублей.

«Это позволит оперативно, в течение 20 минут по анализу крови выявлять и изолировать пациентов с коронавирусной инфекцией», — объяснил Дмитрий Лисовец.

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Напомним, за 5 декабря в Петербурге выявили 3753 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 47 человек, выздоровели 1903 человека. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 148 153 случая заражения. От COVID-19 скончались 5830 человек. Выздоровел 85 461 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 36 736 человек.

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