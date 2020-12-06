Москва, , 16:05 — REGNUM Данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) о том, что за 2020 год количество должников в России, которые не могут выехать за границу, увеличилось на 20%, превысив четыре миллиона, вызвали шквал комментариев в сети. Граждане выразили своё мнение 6 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Я в числе должников. Работу потеряла в связи с пандемией. Новую, с таким же уровнем дохода, не найти. За это время образовались долги по ЖКХ и налог на авто. Денег хватает только на погашение ипотеки и еду. Думаю, продавать авто, иначе не выживем с детьми. О поездке за границу даже не думаем!», — пишет пользователь masy1410.

Многие комментаторы пришли к выводу, что рост количества российских должников связан с деятельностью властей страны, которые не способны обеспечить приемлемую экономическую и социальную политику в государстве.

«Количество долгов, займов это шкала уровня экономики в стране. Особенно пункт долги. Потому что это следствие между проводимой политикой нашими политиканами и теми, кто не в состоянии отдавать в срок кредиты и другие задолженности. На данный момент задолженность по кредитам в стране гражданами перевалила за 1 трлн рублей. И эти цифры будут расти. Потому что кредиты стали брать даже на нужды первой необходимости: на еду, на одежду, на собрать детей в школу, на лечение, на операции и даже на похороны!», — пишет Михаил В.

Другие высказали иное мнение, которое заключается в том, что появление новых должников связано с объективными процессами в стране из-за фактора пандемии коронавируса. Граждане считают, что ситуацию может выправить массовая вакцинация.

«Пандемия стала причиной начала масштабного экономического кризиса. Увы, объективная реальность. Ограничительные меры по борьбе с ней, наносят ущерб бизнесу и заработку населения. При этом данный показатель вырос на 700 тыс. по сравнению с предыдущим годом. Власти принимают стабилизационные меры, чтобы облегчить положение граждан. Главный прорыв — это начало массовой вакцинации. Чем быстрее страна сможет вернуться к обычному рабочему ритму, тем скорее сможем восстанавливать экономические бреши», — считает Диана Р.

Кто-то заявил, что уже попал в неприятную ситуацию из-за невозможности расплатиться по долгам. Граждане отмечают, что они готовятся дать отпор банкам, требующих с людей вернуть им деньги.

«Про долги. Постоянно брал, платил, лет пятнадцать и потерял работу, месяца четыре не работал, попросил банк на пару месяцев услугу, чтоб только проценты платить, они мне сказали ваши проблемы. Иди, занимай в других банках. Я сказал, были мои проблемы, станут вашими. И просто забил на всё. А что они могут? Только звонить, ну может ещё какие-то коллекторы могут приехать, но я к этому готов. Занятия спортом и видеофиксация всегда при себе», — поделился пользователь под псевдонимом «Полиграфф Шарикоф».

Напомним, 6 декабря стало известно о данных ФССП, согласно которым за 2020 год количество должников в России, которые не могут выехать за границу, увеличилось на 20%, превысив четыре миллиона.