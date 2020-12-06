Киев, , 15:37 — REGNUM В минувшие сутки в вооруженных силах Украины подтвердили 93 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 6 декабря в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

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В медицинские учреждения госпитализировали восемь военнослужащих. 85 инфицированных остаются на лечении в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Двенадцать из них — работники вооруженных сил Украины, остальные — военнослужащие.

На текущий момент в украинской армии коронавирусом инфицированы 3240 человек. 7899 человек выздоровели за весь период эпидемии, 29 — умерли в результате осложнений, вызванных болезнью.

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Напомним, на Украине за минувшие сутки зарегистрировали 11 590 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.