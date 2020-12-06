Курган, , 14:59 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждены 108 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 20 зарегистрированы в Кургане, сообщает 6 декабря региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 107 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 6 декабря выявлено 9434 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», вылечились 8137 человек, 119 пациентов с COVID-19 скончались.