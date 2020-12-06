Тирана, , 15:21 — REGNUM В субботу, 5 декабря, в результате исследования 2 308 образцов в Албании выявили ещё 846 случаев заражения коронавирусом. 312 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 42 148 случаев заражения коронавирусом. 21 286 человек уже излечились от COVID-19. 889 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 19 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 19 973 человека, из них более половины —10 680 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 469 пациента, за последний месяц это число возросло почти вдвое, что говорит о стремительном росте числа тяжелых случаев. 11 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

С 15 октября в Албании действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

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