Тамбов, , 14:08 — REGNUM В Тамбовской области 6 декабря подтверждено 133 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на два больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 13 тыс. 982 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 12 тыс. 832 пациента, в том числе 41 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 122 человека. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.