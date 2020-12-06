Владимир, , 14:02 — REGNUM Во Владимирской области 6 декабря подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 14 тыс. 99 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 12 тыс. 473 пациента, в том числе 146 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 344 человека, новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.