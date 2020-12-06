Курск, , 13:40 — REGNUM В Курской области 6 декабря зарегистрировано 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 16 тыс. 290 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 14 тыс. 503 пациента, в том числе 102 — за последние сутки. Скончались 220 человек. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.