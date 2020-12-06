Тюмень, , 13:36 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 163 случая заражения коронавирусом. Об этом 6 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 164 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 6 декабря коронавирусом заразились 19 241 человек. Выздоровели 16 688 человек, 143 пациента с COVID-19 скончался.