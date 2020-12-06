Ростов-на-Дону, , 12:58 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки скончались 22 пациента с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 декабря.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли девять женщин в возрасте от 60 до 92 лет и 13 мужчин от 54 до 87 лет. Все пациенты ковидных госпиталей страдали рядом хронических заболеваний.

Общее число жертв COVID-19 в Ростовской области достигло 1 тыс. 475 человек.

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