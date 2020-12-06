Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 356 человек. Это наивысший показатель суточной заболеваемости COVID-19 с начала пандемии. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 декабря.

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Новые носители инфекции выявлены в 40 муниципальных образованиях Ростовской области: в Ростове-на-Дону — 136, в Новочеркасске — 14, в Каменске-Шахтинском — 13, в Таганроге — 12, в Сальском районе — 11. Более четверти случаев заражения приходится на возрастную категорию старше 66 лет, 5,9% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 42 тыс. 56 человек.

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