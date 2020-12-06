Вашингтон, , 12:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о том, что уже на будущей неделе (7−13 декабря) в США начнется вакцинация против коронавируса SARS-CoV-2.

Вакцина Defense.gov

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По словам Трампа, американский регулятор одобрит вакцину против коронавируса на будущей неделе, и тогда в стране начнётся вакцинация.

«И они начнутся на следующей неделе. И мы начнем вакцинацию», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что именно благодаря его администрации работа над вакциной против коронавируса была невероятно быстрой.

«У другой администрации это заняло бы пять лет. Нам понадобилось семь месяцев», — заявил Трамп.

Стоит отметить, что администрация Трампа действительно выделяла большой объем средств на разработку вакцин против коронавируса. Так, $486 млн были выделены американской компании Moderna, $456 млн — Johnson & Johnson, $1,2 млрд предоставлены британско-шведской AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Кроме того, американские компании Merck и Pfizer также занимались созданием вакцин против коронавируса. В Белом доме утверждают, что в общей сложности инвестировали в создание вакцин против коронавируса около $12 млрд.