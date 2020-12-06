Мурманск, , 12:19 — REGNUM В Мурманской области за сутки скончались пять человек с диагнозом «COVID-19». Общее число жертв новой коронавирусной инфекции в регионе выросло до 510.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, за сутки в области выявили 289 новых случаев заболевания CoViD-19. На первом месте по суточному приросту — Мурманск (+93 случая), на втором — Кандалакшский район (+50), на третьем — Мончегорск (+26)

На лечении с COVID-19 находятся 2626 человек.