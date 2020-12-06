Екатеринбург, , 12:18 — REGNUM В Свердловской области зафиксировано ещё 15 умерших от COVID-19. Новые данные сообщил 6 декабря оперштаб.

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С весны по причине этой болезни ушли из жизни уже 1105 пациентов. Их возраст и пол не раскрываются. Также нет официальных сведений о количестве людей с коронавирусом, скончавшихся от иных заболеваний.

С начала пандемии на Среднем Урале обнаружили 48 622 заразившихся коронавирусом. По выздоровлению были выписаны 40 870.