Воронеж, , 12:18 — REGNUM Рекордные 375 случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 6 декабря. В регионе пятые сутки подряд фиксируется рекордное суточное число новых носителей коронавируса.

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Общее число пациентов, получивших положительные результаты тестов на коронавирус, за весь период пандемии достигло 36 576 человек.

Выздоровел за прошедшие сутки 541 пациент, общее число справившихся с вирусом достигло уже 34 380 человек. Скончались 945 воронежцев с COVID-19, в том числе 12 пациентов — за минувшие сутки.