Волгоград, , 12:13 — REGNUM В Волгоградской области 6 декабря подтверждено ещё 248 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано четыре летальных исхода.

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В целом в Волгоградской области выявлено 28 тыс. 649 носителей инфекции. Выздоровели 27 тыс. 242 человека, в том числе 253 пациента выписаны за прошедшие сутки.

Зарегистрировано четыре летальных исхода. Таким образом, всего в регионе от осложнений на фоне коронавируса скончались 334 пациента.