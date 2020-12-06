Белгород, , 12:10 — REGNUM В Белгородской области 6 декабря выявлено 176 носителей коронавируса, что на шесть меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления ещё 29 пациентов.

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В Белгородской области с начала пандемии зарегистрировано 17 тыс. 259 положительных тестов на коронавирус. Выздоровели 15 тыс. 337 человек.

В России за сутки подтвердили 29 тыс. 039 случаев заражения инфекцией.