Рязань, , 12:09 — REGNUM В Рязанской области 6 декабря выявлено 123 носителя коронавируса, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Темп прироста за сутки составил 0,8%. В стационары госпитализированы 556 пациентов с подтверждённой инфекцией, в том числе девять детей, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной группе.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Рязанской области достигло 14 тыс. 786. Выздоровели после лечения 13 тыс. 185 человек, в том числе 131 пациент выписаны за минувшие сутки.

В больницах в тяжёлом состоянии находятся 64 человека, из них 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.