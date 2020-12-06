Москва, , 11:48 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 29 039 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 29 039 новых случаев заражения выявлены во всех 85 субъектах Федерации. Из этого числа 20,9% случаев заражения не имеют клинических проявлений.

За сутки от COVID-19 скончались 457 человек. Выздороветь за сутки смогли 21 342 пациента.

Лидеров по числу суточного прироста выявленных случаев заражения остается Москва — 7512 зараженных за сутки. Далее следует Санкт-Петербург — 3753 случая, затем Московская область (1295), Псковская область (880), Нижегородская область (484), Республика Карелия (469).