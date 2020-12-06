Москва, , 11:27 — REGNUM Доктор Александр Мясников в личном телеграм-канале провёл обзор созданных и находящихся в разработке вакцин от коронавирусной инфекции, объяснив разницу между ними. Доктор напомнил события 2002 года, когда во время вспышки вирусной пневмонии, вызванной SARS-1, были разработаны принципы вакцинации и даже проведены предварительные испытания на людях. Однако вакцина оказалась не нужна, поскольку тот коронавирус исчез из человеческой популяции. При этом стало понятно, на какой элемент вируса нужно направить вакцину, чтобы защитить человеческий организм.

«Это так называемый «spike-protein» (spike — шип) — те самые «шипы» на поверхности вируса, которые мы видим на всех изображениях коронавируса. При помощи этих «шипов» коронавирус прикрепляется к рецепторам в наших лёгких и проникает в клетки (любой вирус может жить только внутри клетки, сам по себе в организме он существовать не может)», — рассказал Мясников.

Он отметил, что задачей разработчиков стало нейтрализовать «шипы», окутав их антителами таким образом, чтобы они не смогли пройти в «замочную скважину» рецепторов на поверхности бронхов. Однако подходы применяются разные.

«Единственная зарегистрированная и разрешённая к использованию на настоящий момент вакцина «Спутник» института Гамалеи основана на использовании частичек других вирусов. Не, собственно, коронавируса, в нашем случае — аденовирусов. Сходный белок этих самых «шипов» аденовируса вызывает иммунный ответ. Вырабатывающиеся к ним антитела работают уже и против «шипов» коронавируса. Надежная с небольшим количеством побочных явлений, обычных для любых вакцин в принципе (боль в месте инъекции, небольшое недомогание, повышение температуры). Воздействия аденовируса бояться не надо, так как он инактивированный, не живой. На сходном принципе разрабатываются вакцины Oxford и AstraZeneca», — написал Мясников.

Второй подход использует тот же принцип, однако используются «живые», хотя и ослабленные вирусы из тех, что для человека не опасны. Доктор отметил, что они мощнее, их можно давать интраназально, но и побочные эффекты более вероятны.

Третий подход — рекомбинантные белковые вакцины. Такой являются российская «ЭпиВакКорона» и разрабатываемая в США «Нонавакс». В них белковый «шип» вируса синтезируется искусственно. Он идентичен натуральному и на него вырабатываются антитела.

Четвёртый подход у «Пфайзер», который разрабатывает вакцину по принципу «кодировки» белкового «шипа».

"В липидной нано-частице в протеин доставляется ген РНК, который перекодирует «шип», делая его мишенью для собственных иммунных сил, провоцирующим антитела против себя. Более эффективна у молодых, побочные явления умеренны. Схожий принцип у вакцин Moderna и BioNTech», — пишет Александр Мясников.

Доктор рассказал, что в Китае разработаны две вакцины — Sinovac и Sinopharm — на основе инактивированного нового коронавируса (классический и знакомый по всем педиатрическим вакцинам подход). На подобном принципе, отметил он, разрабатываются вакцины в Индии и Казахстане.

«Практически все вакцины вводятся инъекционно с интервалом в три недели и имеют системный эффект. При проникновении коронавируса именно в дыхательные пути более перспективным является интраназальное введение, дающие местный иммунитет в том месте, где он особенно нужен. Такие вакцины также в стадии разработки. Пока же определенные надежды в этом плане возлагаются на интраназальные формы интерферон гамма, как на составляющую естественного иммунитета, а также интерферон альфа», — заключил Мясников.