Брянск, , 12:08 — REGNUM Ещё 176 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 6 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на девять больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2723 теста на инфекцию. Зарегистрировано четыре летальных исхода.

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Всего в Брянской области выявлено 18 тыс. 226 носителей инфекции. Выздоровели 15 тыс. 980 человек, в том числе 291 пациент выписан за истекшие сутки. Количество летальных исходов увеличилось до 149.

С начала пандемии брянские лаборатории провели 317 тыс. 390 исследований на коронавирус.