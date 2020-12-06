Москва, , 10:16 — REGNUM Более четырех миллионов граждан России не могут выехать за рубеж из-за долгов. Такие данные приводит Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что за год число невыездных граждан России возросло примерно на 20%

Уточняется, что по состоянию на 1 ноября 2019 выезд из страны был запрещен 3,4 млн граждан России. Далее, за 10 месяцев 2020 года ФССП вынесло 7,5 млн постановлений о временном ограничении права на выезд из страны. Часть долгов была погашена. К концу ноября не выездными остаются более четырех миллионов российских граждан.

Приставы считают, что запрет на выезд из страны при наличии долгов — мера эффективная, которая способствует возврату этих самых долгов. Эту меру часто применяют против злостных неплательщиков.

Напомним, что сейчас приставы могут запретить выезд за рубеж при долге не менее 30 тысяч рублей, либо не менее 10 тысяч рублей по некоторым видам задолженности. На границе гражданин с долгами из страны выпущен не будет.