Москва, , 10:17 — REGNUM Большая часть населения России готова потратить на празднование новогодних праздников, включая подарки и праздничный стол, не больше 15 тыс. рублей. Это следует 6 декабря из исследования сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, результаты которого приводит РИА Новости.

Александр Бучкури. Рождественский базар. 1906

«Для 30% респондентов предполагаемый размер трат на подарки, новогодний стол и прочее не превышает 10 000 рублей. Еще 38% опрошенных ориентируются на сумму 10−15 тысяч рублей», — говорится в тексте исследования.

Также ещё 18% граждан РФ готовы потратить на новогодние праздники 15−20 тысяч рублей, а ещё 10% опрошенных, сообщили, что готовы потратить на праздники свыше 20 тысяч рублей. При этом 4% жителей России совсем не планируют выделять из бюджета на такого рода нужды какие-либо средства.

Кроме этого, отмечается, что жители РФ чаще всего намерены, как отметили 64% респондентов, дарить новогодние подарки родителям и, как сообщили 63%, супругам. При этом 55% опрошенных планируют подарки детям, ещё 42% — себе, 25% — друзьям и 8% — коллегам.

В то же время в качестве подарков жителями России рассматриваются: в первую очередь, электроника — 18%, далее следуют техника для дома (17%) и парфюмерия или косметика (15%). За этими подарками далее идут онлайн-курсы (14%), инвентарь для домашних занятий спортом (13%), настольные игры (7%), подписки на онлайн музыкальные, книжные или видеосервисы (7%), ювелирные изделия (5%), съедобные сладкие подарки (4%).

«События текущего года отразились на праздничных планах граждан. На фоне сокращения доходов и сохраняющейся неопределенности многие предпочли не тратиться на подарки друзьям и коллегам. Что касается непосредственно самих подарков, то наряду с традиционными презентами, фигурирующими из года в год, также набирают популярность товары, спрос на которые вырос в связи с пандемией — онлайн-курсы, подписки на различные сервисы и пр. У людей выработались новые привычки, следовательно, для них теперь актуальны новые категории подарков», — дала свой комментарий по поводу результатов данного исследования глава компании IDF Eurasia Ирина Хорошко.

Уточняется, что компанией было опрошено свыше 20 тыс. совершеннолетних жителей РФ из разных российских регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря снижение уровня хорошего настроения у жителей России перед Новым годом отметили в новом исследовании учёные Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.