Москва, , 09:36 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти российской столицы в перспективе планируют вакцинировать против коронавируса SARS-CoV-2 около 6−7 миллионов человек в городе. Об этом Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Вакцинация Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Напомним, что 5 декабря в Москве началась вакцинация против коронавируса людей из групп риска — прежде всего врачей и учителей. Речь идет о работниках городских, федеральных и частных медорганизаций, сотрудниках учреждений образования и городских социальных служб. Записаться на вакцинацию можно в электронном виде. Всего в Москве открыты пока только 70 прививочных пунктов.

«Мы должны вакцинировать на перспективу 6−7 млн человек. И сразу такую машину не раскрутишь, поэтому необходимо постепенно раскручивать, заходить, отрабатывая механизмы и цифровой записи, и логистику движения холодовой цепи, доставку, хранение», — сказал Собянин.

Напомним, что вакцина имеет определенные условия хранения, в частности по температуре.

Массовое производство первой в мире вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, которая получила название «Спутник V» и была разработана в России, уже налажено, однако для массовой вакцинации в масштабах страны объемы производства надо увеличить.